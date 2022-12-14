Уламки збитих “Шахедів” пошкодили кілька будинків у Києві / Фото, відео: Радіо свобода

https://racurs.ua/ua/n177794-ulamky-zbytyh-shahediv-poshkodyly-kilka-budynkiv-u-kyievi-video.html

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Внаслідок ранкової атаки дронів-камікадзе «Шахед» у Шевченківському районі Києва пошкоджена одна адміністративна будівля та чотири житлові будинки. Люди не постраждали.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Телеграм.

Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще чотири житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали, — вказав начальник КМВА Сергій Попко.

Водночас на території Київської області не було влучань під час повітряної тривоги, відпрацювали сили ППО. Цю інформацію підтвердив керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Нагадаємо, росія вранці 14 грудня запустила понад 10 іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря. Повітряні сили ЗСУ вказали, що радіолокаційні засоби виявили понад десять баражуючих боєприпасів. Згодом ППО збила 13 ворожих дронів. Унаслідок ранкової атаки на Київ та область у столиці пошкоджено кілька будівель, а у селищі Вишневе — приватний будинок. Внаслідок падіння уламку від дрона в Києві люди не постраждали.