Росія активно застосовує проти України іранські дрони-камікадзе, фото: «Полтавщина»

https://racurs.ua/ua/n177918-rosiya-otrymala-novu-partiu-shahidiv-ale-vykorystovuie-yih-oschadlyvishe-gur.html

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росія отримала нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed, але використовує їх ощадливіше.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє видання «Українська правда».

Так, це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням «Шахедів» вочевидь менша, — наголошує Юсов. — Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів «Шахеди» не використовувалися. Використовувалися всі інші наявні засоби, все ракетне озброєння.

Також розвідці відомо про попередні домовленості рф з Іраном щодо балістичних ракет іранського виробництва, та надзвичайні зусилля, яких агресор докладає, щоб їх отримати.

Проте, за даними ГУР, наразі росія ці ракети не отримала.

Хоча ймовірність існує, — наголосив Юсов. — І сьогодні відстежується інформація, і докладаються зусилля, щоби цей сценарій не був реалізований. Але така загроза є.

Джерело: «Українська правда»