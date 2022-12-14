Збитий “Шахед” з написом “За Рязань” показали ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n177791-zbytyy-shahed-z-napysom-za-ryazan-pokazaly-zmi-video.html

Ракурс

Збитий вранці 14 грудня над Київщиною дрон-камікадзе «Шахед» показали ЗМІ. Також стало відомо, що завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ вдалося знищити 13 дронів-камікадзе у небі над Києвом та областю.

Ударні безпілотники, що сьогодні атакували столицю, летіли з напрямку східного узбережжя Азовського моря. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Також у мережі опублікували уламки дрона, збитого над Києвом. На ньому видно надпис «За Рязань».

Нагадаємо, росія вранці 14 грудня запустила понад 10 іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря. Повітряні сили ЗСУ вказали, що радіолокаційні засоби виявили понад десять баражуючих боєприпасів. Згодом ППО збила 13 ворожих дронів. Унаслідок ранкової атаки на Київ та область у столиці пошкоджено дві адмінбудівлі, а у селищі Вишневе — приватний будинок. Внаслідок падіння уламку від дрона в Києві люди не постраждали.