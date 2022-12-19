ВСУ отбили все вражеские атаки на Донбассе. Фото: Генштаб

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Ракурс

Бої за Донбас продовжуються — 18 грудня підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах 15 населених пунктів у двох областях.

Ворожі атаки були зупинені у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Повітряні сили ЗСУ вчора завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Водночас були збиті cім БПЛА типу Shahed-136.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, район зосередження живої сили, два склади боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Зоопарк».

Вчора загарбники завдали чотири ракетних та сім авіаційних ударів за допомогою дронів Shahed-136, а також здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти, цивільна інфраструктура та мирне населення.

З танків, ствольної та реактивної артилерії, мінометів ворог обстріляв понад 50 населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

У Генштабі зазначили, що окупанти продовжують обшуки населення на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Особлива увага приділяється мобільним телефонам і смартфонам.

Також наголошується, що збільшилась кількість загарбників у населених пунктах Мелітопольського району. Крім того, ворог розглядає можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліцейських, які перейшли на бік країни-агресора.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що російські загарбники не матимуть змоги зупинити зимовий контрнаступ ЗСУ та перезавантажитися до весни.