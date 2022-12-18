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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

Рашисти за ніч п’ять разів обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину (ФОТО)

18 гру 2022, 08:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 грудня, п’ять разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що рашисти обстріляли три громади району:

  • Нікопольську;
  • Марганецьку;
  • Червоногригорівську.

В результаті у Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Після надання медичної допомоги він лишився лікуватися вдома. Також у місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали.

У решті районів області ніч минула без російських атак.

Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

Джерело: Ракурс


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