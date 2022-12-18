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Рашисти за ніч п’ять разів обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177925-rashysty-za-nich-p-yat-raziv-obstrilyaly-z-vajkoyi-artyleriyi-nikopolschynu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 грудня, п’ять разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Зазначається, що рашисти обстріляли три громади району:
- Нікопольську;
- Марганецьку;
- Червоногригорівську.
В результаті у Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Після надання медичної допомоги він лишився лікуватися вдома. Також у місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали.
У решті районів області ніч минула без російських атак.
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