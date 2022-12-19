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Россияне тянут время, будем говорить с ними о мире, когда уйдут из Украины - Сунак
Россияне тянут время, будем говорить с ними о мире, когда уйдут из Украины — Сунакhttps://racurs.ua/n177975-rossiyane-tyanut-vremya-budem-govorit-s-nimi-o-mire-kogda-uydut-iz-ukrainy-sunak.htmlРакурс
росія використовує заяви про припинення вогню на фронті для перегрупування своїх військ.
Очільник британського уряду Ріші Сунак закликав ігнорувати заклики держави-терористки щодо припинення вогню, доки вона не відійде із захопленої території в Україні.
Також він наголосив на рішучій критиці Ірану за постачання безпілотників росії.
Односторонні пропозиції рф щодо припинення вогню треба ігнорувати принаймні до повного виведення російських військ з території України, заявив прем'єр-міністр Великої Британії.
Ми повинні чітко усвідомлювати, що будь-який односторонній заклик до припинення вогню з боку Росії є абсолютно безглуздим у нинішньому контексті. Я думаю, що це був би помилковий заклик, він буде використаний Росією для перегрупування, для посилення своїх військ. І поки вони не вийдуть із загарбаної території, не може і не повинно бути ніяких реальних переговорів, — зазначив Сунак.
Президент Володимир Зеленський 19 грудня закликав союзників надати Україні низку озброєнь для перемоги над російською окупаційною армією. Про це він сказав у зверненні до лідерів країн Об'єднаного експедиційного корпусу на чолі з Сунаком.
Він попросив прем'єра про постачання систем протиповітряної оборони та вплинути на прискорення аналогічних рішень з боку партнерів.
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