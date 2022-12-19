Односторонні пропозиції рф щодо припинення вогню треба ігнорувати принаймні до повного виведення російських військ з території України, заявив прем'єр-міністр Великої Британії.

Ми повинні чітко усвідомлювати, що будь-який односторонній заклик до припинення вогню з боку росії є абсолютно безглуздим у нинішньому контексті. Я думаю, що це був би помилковий заклик, він буде використаний Росією для перегрупування, для посилення своїх військ. І поки вони не вийдуть із загарбаної території, не може і не повинно бути ніяких реальних переговорів, — зазначив Сунак.

Президент Володимир Зеленський 19 грудня закликав союзників надати Україні низку озброєнь для перемоги над російською окупаційною армією. Про це він сказав у зверненні до лідерів країн Об'єднаного експедиційного корпусу на чолі з Сунаком.

Він попросив прем'єра про постачання систем протиповітряної оборони та вплинути на прискорення аналогічних рішень з боку партнерів.