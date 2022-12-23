На Буковине зафиксировали землетрясение, фото: Главный центр специального контроля

https://racurs.ua/n178120-zemletryasenie-zafiksirovali-v-chernovickoy-oblasti-karta.html

Ракурс

У Чернівецькій області в районі міста Новодністровська зафіксували землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.

23 грудня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), — вказано в повідомленні.

Коливання від землетрусу такої сили можуть відчувати окремі люди, котрі перебувають у спокійному стані всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, у січні Кривий Ріг струсонув землетрус магнітудою 3,3. Тоді епіцентр поштовхів розташовувався на глибині 5 км в районі міста.