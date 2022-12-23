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Ракурс
На Буковині зафіксували землетрус, карта: Головний центр спеціального контролю

Землетрус зафіксували у Чернівецькій області (КАРТА)

23 гру 2022, 20:15
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У Чернівецькій області в районі міста Новодністровська зафіксували землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.

23 грудня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), — вказано в повідомленні.

Коливання від землетрусу такої сили можуть відчувати окремі люди, котрі перебувають у спокійному стані всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах.

На Буковині зафіксували землетрус, карта: Головний центр спеціального контролю

Нагадаємо, у січні Кривий Ріг струсонув землетрус магнітудою 3,3. Тоді епіцентр поштовхів розташовувався на глибині 5 км в районі міста.

Джерело: Ракурс


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