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Последствия обстрела Краматорска, фото: Александр Гончаренко
Рашисты обстреляли Краматорск — три ракеты ударили по промзоне (ФОТО)https://racurs.ua/n178176-rashisty-obstrelyali-kramatorsk-tri-rakety-udarili-po-promzone-foto.htmlРакурс
Рашисти обстріляли місто Краматорськ Донецької області.
Про це сьогодні, 25 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
Три ракети вдарили по промисловій зоні міста. За попередньою інформацією без жертв. Небезпека не минула, перебувайте в укриттях, — зазначив міський голова, опублікувавши фото завданих руйнувань.
Загарбники періодично завдають ракетних ударів по Краматорську. Так, вчора, 24 грудня, Гончаренко повідомляв, що в результаті завданого рашистами удару двома ракетами були пошкоджені два заклади освіти, а також 12 багатоквартирних та три приватні будинки.
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