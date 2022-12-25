Последствия обстрела Краматорска, фото: Александр Гончаренко

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Ракурс

Рашисти обстріляли місто Краматорськ Донецької області.

Про це сьогодні, 25 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Три ракети вдарили по промисловій зоні міста. За попередньою інформацією без жертв. Небезпека не минула, перебувайте в укриттях, — зазначив міський голова, опублікувавши фото завданих руйнувань.

Загарбники періодично завдають ракетних ударів по Краматорську. Так, вчора, 24 грудня, Гончаренко повідомляв, що в результаті завданого рашистами удару двома ракетами були пошкоджені два заклади освіти, а також 12 багатоквартирних та три приватні будинки.