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Наслідки обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко
Рашисти обстріляли Краматорськ — три ракети вдарили по промзоні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178176-rashysty-obstrilyaly-kramatorsk-try-rakety-vdaryly-po-promzoni-foto.htmlРакурс
Рашисти обстріляли місто Краматорськ Донецької області.
Про це сьогодні, 25 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
Три ракети вдарили по промисловій зоні міста. За попередньою інформацією без жертв. Небезпека не минула, перебувайте в укриттях, — зазначив міський голова, опублікувавши фото завданих руйнувань.
Загарбники періодично завдають ракетних ударів по Краматорську. Так, вчора, 24 грудня, Гончаренко повідомляв, що в результаті завданого рашистами удару двома ракетами були пошкоджені два заклади освіти, а також 12 багатоквартирних та три приватні будинки.
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