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Ракурс
Наслідки обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко

Рашисти обстріляли Краматорськ — три ракети вдарили по промзоні (ФОТО)

25 гру 2022, 15:40
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Рашисти обстріляли місто Краматорськ Донецької області.





Про це сьогодні, 25 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Три ракети вдарили по промисловій зоні міста. За попередньою інформацією без жертв. Небезпека не минула, перебувайте в укриттях, — зазначив міський голова, опублікувавши фото завданих руйнувань.

Наслідки обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко

Загарбники періодично завдають ракетних ударів по Краматорську. Так, вчора, 24 грудня, Гончаренко повідомляв, що в результаті завданого рашистами удару двома ракетами були пошкоджені два заклади освіти, а також 12 багатоквартирних та три приватні будинки.

Джерело: Ракурс


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