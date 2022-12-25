Окупанти обстріляли Харківщину. Фото: Олег Синєгубов

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Харківська область 24 грудня була під артилерійським та мінометним вогнем російських окупантів.

Обстріляв ворог райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, та ін. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне. Про це у Facebook повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У селі Подоли внаслідок обстрілів загинув 72-річний чоловік, а його 74-річна дружина була госпіталізована з пораненням.

Також очільник Харківщини додав, що українські військові відбили атаки окупантів в районах Лиману Першого, що у Дворічанській громаді.

Неспокійно вночі було й у Дніпропетровській області. Ворог знову обстрілював Нікополь з важкої артилерії. На щастя, ніхто не постраждав. Наслідки атаки з’ясовують співробітники ДСНС, які обстежують уражені території.

Нагадаємо, 24 грудня російські окупанти обстріляли із реактивних систем залпового вогню центр Херсона. Внаслідок агресії загинуло 10, а десятки людей дістали поранення.