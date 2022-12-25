Российские захватчики обстреливают херсонские больницы, скриншот видео

https://racurs.ua/n178181-rashisty-celenapravlenno-but-po-bolnicam-v-hersone-ova-video.html

Ракурс

Російські загарбники цілеспрямовано атакують лікарні на Херсонщині.

Про це сьогодні, 25 грудня, у своєму Telegram-каналі заявив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Чиновник зазначає, що вчора, 24 грудня, ворог завдав ударів по двох медзакладах Херсона:

території Херсонської обласної клінічної лікарні;

обласному закладу з надання психіатричної допомоги — зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення.

На щастя, внаслідок цих ворожих атак люди не постраждали, — наголосив Янушевич.

Він також опублікував відео, котре показує приліт ворожого снаряду по території обласної клінічної лікарні.