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Російські загарбники цілеспрямовано атакують лікарні на Херсонщині.
Про це сьогодні, 25 грудня, у своєму Telegram-каналі заявив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Чиновник зазначає, що вчора, 24 грудня, ворог завдав ударів по двох медзакладах Херсона:
- території Херсонської обласної клінічної лікарні;
- обласному закладу з надання психіатричної допомоги — зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення.
На щастя, внаслідок цих ворожих атак люди не постраждали, — наголосив Янушевич.
Він також опублікував відео, котре показує приліт ворожого снаряду по території обласної клінічної лікарні.
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