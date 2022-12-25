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Ракурс
Російські загарбники обстрілюють херсонські лікарні, скріншот відео

Рашисти цілеспрямовано б’ють по лікарнях у Херсоні — ОВА (ВІДЕО)

25 гру 2022, 18:04
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Російські загарбники цілеспрямовано атакують лікарні на Херсонщині.





Про це сьогодні, 25 грудня, у своєму Telegram-каналі заявив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Чиновник зазначає, що вчора, 24 грудня, ворог завдав ударів по двох медзакладах Херсона:

  • території Херсонської обласної клінічної лікарні;
  • обласному закладу з надання психіатричної допомоги — зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення.

На щастя, внаслідок цих ворожих атак люди не постраждали, — наголосив Янушевич.

Він також опублікував відео, котре показує приліт ворожого снаряду по території обласної клінічної лікарні.

Джерело: Ракурс


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