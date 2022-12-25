Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники обстрілюють херсонські лікарні, скріншот відео
Рашисти цілеспрямовано б’ють по лікарнях у Херсоні — ОВА (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178181-rashysty-cilespryamovano-b-ut-po-likarnyah-u-hersoni-ova-video.htmlРакурс
Російські загарбники цілеспрямовано атакують лікарні на Херсонщині.
Про це сьогодні, 25 грудня, у своєму Telegram-каналі заявив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Чиновник зазначає, що вчора, 24 грудня, ворог завдав ударів по двох медзакладах Херсона:
- території Херсонської обласної клінічної лікарні;
- обласному закладу з надання психіатричної допомоги — зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення.
На щастя, внаслідок цих ворожих атак люди не постраждали, — наголосив Янушевич.
Він також опублікував відео, котре показує приліт ворожого снаряду по території обласної клінічної лікарні.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...