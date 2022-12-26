Ракурсhttps://racurs.ua/
В британской разведке рассказали о новой оборонной тактике армии россии
В британской разведке рассказали о новой оборонной тактике армии россииhttps://racurs.ua/n178198-v-britanskoy-razvedke-rasskazali-o-novoy-oboronnoy-taktike-armii-rossii.htmlРакурс
Останніми місяцями росія сконцентрувала увагу на підготовці оборонних позицій на тимчасово окупованих територіях, проте засобів і сил для спостереження за новими позиціями їй все ж таки бракує.
Про це повідомила 26 грудня британська розвідка.
Зокрема, в рамках підготовки до наступу ЗСУ, загарбники облаштовують додаткові протитанкові та мінні поля.
Втім, мінні поля становлять ефективну перешкоду для підготовлених військ лише тоді, коли вони прикриті спостереженням і вогнем.
Серйозною проблемою для російських сил, ймовірно, буде брак засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів, — йдеться у повідомленні британського Міноборони.
Читайте также
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...