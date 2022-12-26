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Ракурс
В британской разведке рассказали о новой оборонной тактике армии россии

В британской разведке рассказали о новой оборонной тактике армии россии

26 дек 2022, 11:25
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Останніми місяцями росія сконцентрувала увагу на підготовці оборонних позицій на тимчасово окупованих територіях, проте засобів і сил для спостереження за новими позиціями їй все ж таки бракує.





Про це повідомила 26 грудня британська розвідка.

Зокрема, в рамках підготовки до наступу ЗСУ, загарбники облаштовують додаткові протитанкові та мінні поля.

Втім, мінні поля становлять ефективну перешкоду для підготовлених військ лише тоді, коли вони прикриті спостереженням і вогнем.

Серйозною проблемою для російських сил, ймовірно, буде брак засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів, — йдеться у повідомленні британського Міноборони.

Источник: Ракурс


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