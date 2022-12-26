У британській розвідці розповіли про нову оборонну тактику армії росії

https://racurs.ua/ua/n178198-u-brytanskiy-rozvidci-rozpovily-pro-novu-oboronnu-taktyku-armiyi-rosiyi.html

Ракурс

Останніми місяцями росія сконцентрувала увагу на підготовці оборонних позицій на тимчасово окупованих територіях, проте засобів і сил для спостереження за новими позиціями їй все ж таки бракує.

Про це повідомила 26 грудня британська розвідка.

Зокрема, в рамках підготовки до наступу ЗСУ, загарбники облаштовують додаткові протитанкові та мінні поля.

Втім, мінні поля становлять ефективну перешкоду для підготовлених військ лише тоді, коли вони прикриті спостереженням і вогнем.