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Ракурс
У британській розвідці розповіли про нову оборонну тактику армії росії

У британській розвідці розповіли про нову оборонну тактику армії росії

26 гру 2022, 11:25
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Останніми місяцями росія сконцентрувала увагу на підготовці оборонних позицій на тимчасово окупованих територіях, проте засобів і сил для спостереження за новими позиціями їй все ж таки бракує.





Про це повідомила 26 грудня британська розвідка.

Зокрема, в рамках підготовки до наступу ЗСУ, загарбники облаштовують додаткові протитанкові та мінні поля.

Втім, мінні поля становлять ефективну перешкоду для підготовлених військ лише тоді, коли вони прикриті спостереженням і вогнем.

Серйозною проблемою для російських сил, ймовірно, буде брак засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів, — йдеться у повідомленні британського Міноборони.

Джерело: Ракурс


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