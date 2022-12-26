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У британській розвідці розповіли про нову оборонну тактику армії росії
У британській розвідці розповіли про нову оборонну тактику армії росіїhttps://racurs.ua/ua/n178198-u-brytanskiy-rozvidci-rozpovily-pro-novu-oboronnu-taktyku-armiyi-rosiyi.htmlРакурс
Останніми місяцями росія сконцентрувала увагу на підготовці оборонних позицій на тимчасово окупованих територіях, проте засобів і сил для спостереження за новими позиціями їй все ж таки бракує.
Про це повідомила 26 грудня британська розвідка.
Зокрема, в рамках підготовки до наступу ЗСУ, загарбники облаштовують додаткові протитанкові та мінні поля.
Втім, мінні поля становлять ефективну перешкоду для підготовлених військ лише тоді, коли вони прикриті спостереженням і вогнем.
Серйозною проблемою для російських сил, ймовірно, буде брак засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів, — йдеться у повідомленні британського Міноборони.
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