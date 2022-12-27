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Ракурс
Дерусификация освобожденного Изюма – в городе появились улицы Джобса, Скрябина и Шухевича

Дерусификация освобожденного Изюма — в городе появились улицы Джобса, Скрябина и Шухевича

27 дек 2022, 09:43
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Влада міста Ізюм Харківської області вирішила перейменувати 19 вулиць з метою «дерусифікації топонімів». Про це розповів заступник мера міста Володимир Мацокін.





Відповідно до розпорядження, яке він виклав у Фейсбук, прийнято рішення змінити, зокрема, такі топоніми:

  • вулиця Володимира Висоцького стане вулицею Стіва Джобса;
  • вулицю Віктора Цоя буде названо на честь українського музиканта Кузьми Скрябіна;
  • вулиця радянського воєначальника Івана Черняховського стане Бучанською;
  • вулицю Путійну буде перейменовано на вулицю командувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.

В Ізюмі також з’явилася вулиця на честь журналіста та військового Олександра Махова, який загинув поблизу цього міста.

Ізюм московити окупували з квітня по вересень 2022 року. Після відступу російських сил у місті знайшли масове поховання цивільних.

Після початку війни у різних містах України почали активно перейменовувати вулиці та зносити пам’ятники, пов’язані з росією. Але цей процес проходив до повномасштабного вторгнення РФ. В Ізюмі у 2017 році в рамках закону про декомунізацію замість площі Леніна з’явилася площа Леннона.

Деякі країни Заходу після початку війни в Україні перейменували вулиці, на яких розташовані дипломатичні представництва росії. У Празі посольство рф тепер знаходиться на вулиці Українських героїв, у Вільнюсі — на вулиці Героїв України, а у Ризі — на вулиці Незалежності України.

Нагадаємо, у Дніпрі 26 грудня демонтували пам’ятники радянському письменнику Максиму Горькому та льотчику Валерію Чкалову.

Источник: Ракурс


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