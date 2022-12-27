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Дерусифікація визволеного Ізюма - в місті з'явилися вулиці Джобса, Скрябіна та Шухевича
Дерусифікація визволеного Ізюма — в місті з’явилися вулиці Джобса, Скрябіна та Шухевичаhttps://racurs.ua/ua/n178229-derusyfikaciya-vyzvolenogo-izuma-v-misti-z-yavylysya-vulyci-djobsa-skryabina-ta-shuhevycha.htmlРакурс
Влада міста Ізюм Харківської області вирішила перейменувати 19 вулиць з метою «дерусифікації топонімів». Про це розповів заступник мера міста Володимир Мацокін.
Відповідно до розпорядження, яке він виклав у Фейсбук, прийнято рішення змінити, зокрема, такі топоніми:
- вулиця Володимира Висоцького стане вулицею Стіва Джобса;
- вулицю Віктора Цоя буде названо на честь українського музиканта Кузьми Скрябіна;
- вулиця радянського воєначальника Івана Черняховського стане Бучанською;
- вулицю Путійну буде перейменовано на вулицю командувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.
Ізюм московити окупували з квітня по вересень 2022 року. Після відступу російських сил у місті знайшли масове поховання цивільних.
Після початку війни у різних містах України почали активно перейменовувати вулиці та зносити пам’ятники, пов’язані з росією. Але цей процес проходив до повномасштабного вторгнення РФ. В Ізюмі у 2017 році в рамках закону про декомунізацію замість площі Леніна з’явилася площа Леннона.
Деякі країни Заходу після початку війни в Україні перейменували вулиці, на яких розташовані дипломатичні представництва росії. У Празі посольство рф тепер знаходиться на вулиці Українських героїв, у Вільнюсі — на вулиці Героїв України, а у Ризі — на вулиці Незалежності України.
Нагадаємо, у Дніпрі 26 грудня демонтували пам’ятники радянському письменнику Максиму Горькому та льотчику Валерію Чкалову.
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