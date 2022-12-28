Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дети в Луганской области принудительно получают российское гражданство, фото:

На Луганщине детям принудительно выдают российское гражданство

28 дек 2022, 09:52
999

Рашисти на Луганщині почали примусовий процес отримання дітьми громадянства рф.





Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

У кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, аби вселити в людей зневіру до Україні і, водночас, посилити власну пропаганду, — наголошують в ОВА.

Зазначається, що вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином рф — для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт рф.

Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров