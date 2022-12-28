На Луганщині дітям примусово надають російське громадянство

На Луганщині дітям примусово надають російське громадянствоhttps://racurs.ua/ua/n178263-na-luganschyni-dityam-prymusovo-nadaut-rosiyske-gromadyanstvo.htmlРакурс
Рашисти на Луганщині почали примусовий процес отримання дітьми громадянства рф.
Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.
У кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, аби вселити в людей зневіру до Україні і, водночас, посилити власну пропаганду, — наголошують в ОВА.
Зазначається, що вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином рф — для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт рф.
Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають, — вказано в повідомленні.