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Ракурс
Діти на Луганщині примусово отримують російське громадянство

На Луганщині дітям примусово надають російське громадянство

28 гру 2022, 09:52
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Рашисти на Луганщині почали примусовий процес отримання дітьми громадянства рф.





Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

У кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, аби вселити в людей зневіру до Україні і, водночас, посилити власну пропаганду, — наголошують в ОВА.

Зазначається, що вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином рф — для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт рф.

Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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