На Луганщині дітям примусово надають російське громадянство

Діти на Луганщині примусово отримують російське громадянство

https://racurs.ua/ua/n178263-na-luganschyni-dityam-prymusovo-nadaut-rosiyske-gromadyanstvo.html

Ракурс

Рашисти на Луганщині почали примусовий процес отримання дітьми громадянства рф.

Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

У кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, аби вселити в людей зневіру до Україні і, водночас, посилити власну пропаганду, — наголошують в ОВА.

Зазначається, що вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином рф — для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт рф.