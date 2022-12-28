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Ракурс
«Елка» морских пехотинцев, скриншот видео

Суровую елку морских пехотинцев показал Генштаб ВСУ (ВИДЕО)

28 дек 2022, 10:12
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Генштаб ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував відео, яке показує святкову «ялинку» військових з 35-ої окремої бригади морської піхоти, зроблену з обвішаного гірляндами міномета.





Сувора ялинка морських піхотинців, — вказано в описі відео. — Після фотосесії б'є ворога далі.

Де саме і коли було зняте це відео, не уточнюється.

Нагадаємо, у травні 2021 року українські військові у зоні ООС до Дня вишиванки підготували оригінальну інсталяцію з патронів.

Источник: Ракурс


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