«Ялинка» морських піхотинців, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n178264-suvoru-yalynku-morskyh-pihotynciv-pokazav-genshtab-zsu-video.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував відео, яке показує святкову «ялинку» військових з 35-ої окремої бригади морської піхоти, зроблену з обвішаного гірляндами міномета.

Сувора ялинка морських піхотинців, — вказано в описі відео. — Після фотосесії б'є ворога далі.

Де саме і коли було зняте це відео, не уточнюється.

Нагадаємо, у травні 2021 року українські військові у зоні ООС до Дня вишиванки підготували оригінальну інсталяцію з патронів.