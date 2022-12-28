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Украинские военные уничтожили уже более 103 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
550 рашистов уничтожили защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n178265-550-rashistov-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 103 тис. 770 рашистів.
За добу цей показник зріс на 550 осіб. Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 17 танків;
- 6 тис. 37 бойових броньованих машин;
- 1 тис. 999 одиниць артилерійських систем;
- 418 одиниць РСЗВ;
- 212 одиниць засобів ППО;
- 283 літаки;
- 267 гелікоптерів;
- 1 тис. 707 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 653 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 тис. 660 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 179 одиниць спеціальної техніки.
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