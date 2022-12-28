Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українські військові знищили вже понад 103 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

550 рашистів знищили захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

28 гру 2022, 10:36
999

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 103 тис. 770 рашистів.





За добу цей показник зріс на 550 осіб. Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 17 танків;
  • 6 тис. 37 бойових броньованих машин;
  • 1 тис. 999 одиниць артилерійських систем;
  • 418 одиниць РСЗВ;
  • 212 одиниць засобів ППО;
  • 283 літаки;
  • 267 гелікоптерів;
  • 1 тис. 707 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 653 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 660 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 179 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів