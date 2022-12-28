Українські військові знищили вже понад 103 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 103 тис. 770 рашистів.

За добу цей показник зріс на 550 осіб. Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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