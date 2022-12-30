Рашисты обстреляли город на Черниговщине, погиб человек

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Россияне из ствольной артиллерии обстреляли Черниговщину, фото: РІА «Новости»
Рашисты обстреляли город на Черниговщине, погиб человекhttps://racurs.ua/n178336-rashisty-obstrelyali-gorod-na-chernigovschine-pogib-chelovek.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 30 грудня, обстріляли місто Семенівка Чернігівської області.
Наразі відомо про одного загиблого, інформація уточнюється. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.
За словами Тимошенка, зафіксовано три «прильоти», обстріл, ймовірно, здійснювався зі ствольної артилерії.
У місті в результаті обстрілу зникла електроенергія.
Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.
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