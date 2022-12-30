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Ракурс
Росіяни зі ствольної артилерії обстріляли Чернігівщину, фото: РІА «Новости»

Рашисти обстріляли місто на Чернігівщині, загинула людина

30 гру 2022, 13:25
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Російські загарбники сьогодні, 30 грудня, обстріляли місто Семенівка Чернігівської області.





Наразі відомо про одного загиблого, інформація уточнюється. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За словами Тимошенка, зафіксовано три «прильоти», обстріл, ймовірно, здійснювався зі ствольної артилерії.

У місті в результаті обстрілу зникла електроенергія.

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.

Джерело: Ракурс


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