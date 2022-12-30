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ВСУ ликвидировали командира 39 бригады армии рф

ВСУ ликвидировали командира 39 бригады армии рф

30 дек 2022, 22:06
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Збройні сили України ліквідували на півдні командира 39 бригади армії рф.





30 грудня російські офіційні джерела підтвердили загибель полковника Марата Гаджибалаєва.

Про це повідомляється на офіційному сайті Сулейман-Стальської адміністрації республіки Дагестан рф.

З трагічно загиблим у Херсонській області командиром мотострілецької бригади Маратом Гаджибалаєвим попрощалися сьогодні у його родовому селі Зізік, — зазначається в офіційному повідомленні від 30 грудня.

У повідомленні з російських соцмереж вказується, що з Гаджибалаєвим загинуло одразу 11 офіцерів.

Блогер Денис Казанський вважає, що зі святами окупантів привітав «Хаймарс». Крім того, він іронічно відзначає стрімку кар'єру полковника: комбриг Гаджибалаєв у 2017 року погорів на крадіжці дров, а потім поїхав воювати в Україну.

Источник: Ракурс


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