ЗСУ ліквідували командира 39 бригади армії рфhttps://racurs.ua/ua/n178360-zsu-likviduvaly-komandyra-39-brygady-armiyi-rf.htmlРакурс
Збройні сили України ліквідували на півдні командира 39 бригади армії рф.
30 грудня російські офіційні джерела підтвердили загибель полковника Марата Гаджибалаєва.
Про це повідомляється на офіційному сайті Сулейман-Стальської адміністрації республіки Дагестан рф.
З трагічно загиблим у Херсонській області командиром мотострілецької бригади Маратом Гаджибалаєвим попрощалися сьогодні у його родовому селі Зізік, — зазначається в офіційному повідомленні від 30 грудня.
У повідомленні з російських соцмереж вказується, що з Гаджибалаєвим загинуло одразу 11 офіцерів.
Блогер Денис Казанський вважає, що зі святами окупантів привітав «Хаймарс». Крім того, він іронічно відзначає стрімку кар'єру полковника: комбриг Гаджибалаєв у 2017 року погорів на крадіжці дров, а потім поїхав воювати в Україну.