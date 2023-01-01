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россия впервые била ракетами из Каспийского моря - Силы обороны юга

россия впервые била ракетами из Каспийского моря — Силы обороны юга

1 янв 2023, 14:15
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росія 31 грудня 2022 року вперше застосувала для атаки на Україну ракетоносії з району Каспійського моря.





рф все важче доставляти свої ракети до Чорного моря. За словами Наталії Гуменюк, начальника прес-центру Сил оборони «Південь», це свідчить про те, що ЗСУ досить вдало тримають під вогневим контролем логістику ворога, на Лівобережжі зокрема.

рф била ракетами з Каспійського моря, що може свідчити про проблеми з їхніми постачаннями, сказала Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону.

Перед атакою росія прибрала ракетоносії із Чорного моря. Водночас Україна передбачала, що пуски боєголовок, ймовірно, будуть із ракет повітряного базування.

Українські військові 1 січня повідомили, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до п’яти ворожих кораблів. В Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий корабель, в Середземному морі — дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп — 72 ракети.

31 грудня московити здійснили пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. ППО України знищила 12 крилатих ракет.

Источник: Ракурс


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