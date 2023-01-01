россия впервые била ракетами из Каспийского моря - Силы обороны юга

https://racurs.ua/n178407-rossiya-vpervye-bila-raketami-iz-kaspiyskogo-morya-sily-oborony-uga.html

Ракурс

росія 31 грудня 2022 року вперше застосувала для атаки на Україну ракетоносії з району Каспійського моря.

рф все важче доставляти свої ракети до Чорного моря. За словами Наталії Гуменюк, начальника прес-центру Сил оборони «Південь», це свідчить про те, що ЗСУ досить вдало тримають під вогневим контролем логістику ворога, на Лівобережжі зокрема.

рф била ракетами з Каспійського моря, що може свідчити про проблеми з їхніми постачаннями, сказала Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону.