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росія вперше била ракетами з Каспійського моря - Сили оборони півдня
росія вперше била ракетами з Каспійського моря — Сили оборони півдняhttps://racurs.ua/ua/n178407-rosiya-vpershe-byla-raketamy-z-kaspiyskogo-morya-syly-oborony-pivdnya.htmlРакурс
росія 31 грудня 2022 року вперше застосувала для атаки на Україну ракетоносії з району Каспійського моря.
рф все важче доставляти свої ракети до Чорного моря. За словами Наталії Гуменюк, начальника прес-центру Сил оборони «Південь», це свідчить про те, що ЗСУ досить вдало тримають під вогневим контролем логістику ворога, на Лівобережжі зокрема.
рф била ракетами з Каспійського моря, що може свідчити про проблеми з їхніми постачаннями, сказала Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону.
Перед атакою росія прибрала ракетоносії із Чорного моря. Водночас Україна передбачала, що пуски боєголовок, ймовірно, будуть із ракет повітряного базування.
Українські військові 1 січня повідомили, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до п’яти ворожих кораблів. В Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий корабель, в Середземному морі — дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп — 72 ракети.
31 грудня московити здійснили пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. ППО України знищила 12 крилатих ракет.
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