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Рашисты периодически наносят воздушные атаки по Украине, фото:

Сколько воздушных тревог прозвучали в 2022 году, рассказали в ГПСУ

1 янв 2023, 18:58
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В Україні у 2022 році пролунали загалом 14 тис. 870 повітряних тривог, оголошених після початку повномасштабного російського вторгнення на рівні областей, АР Крим та Києва.





Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що цей показник не враховує окремі тривоги, які оголошувалися в районах, громадах та містах.

Найбільше повітряних тривог було у таких регіонах:

  • Харківській області — 1 тис. 558;
  • Донецькій області — 1 тис. 294;
  • Запорізькій області — 1 тис. 235;
  • Дніпропетровській області — 1 тис. 190;
  • Миколаївській області — 916.

Найменше за добу фіксували чотири повітряні тривоги, найбільше — 189. В середньому за добу було 47 повітряних тривог.

Повітряні тривоги у 2022 році, інфографіка: ДПСУ

Источник: Ракурс


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