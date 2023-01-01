Сколько воздушных тревог прозвучали в 2022 году, рассказали в ГПСУ

Рашисты периодически наносят воздушные атаки по Украине, фото:

https://racurs.ua/n178415-skolko-vozdushnyh-trevog-prozvuchali-v-2022-godu-rasskazali-v-gpsu.html

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В Україні у 2022 році пролунали загалом 14 тис. 870 повітряних тривог, оголошених після початку повномасштабного російського вторгнення на рівні областей, АР Крим та Києва.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що цей показник не враховує окремі тривоги, які оголошувалися в районах, громадах та містах.

Найбільше повітряних тривог було у таких регіонах:

Харківській області — 1 тис. 558;

Донецькій області — 1 тис. 294;

Запорізькій області — 1 тис. 235;

Дніпропетровській області — 1 тис. 190;

Миколаївській області — 916.

Найменше за добу фіксували чотири повітряні тривоги, найбільше — 189. В середньому за добу було 47 повітряних тривог.