Скільки повітряних тривог пролунали у 2022 році, розповіли в ДПСУ

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В Україні у 2022 році пролунали загалом 14 тис. 870 повітряних тривог, оголошених після початку повномасштабного російського вторгнення на рівні областей, АР Крим та Києва.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що цей показник не враховує окремі тривоги, які оголошувалися в районах, громадах та містах.
Найбільше повітряних тривог було у таких регіонах:
- Харківській області — 1 тис. 558;
- Донецькій області — 1 тис. 294;
- Запорізькій області — 1 тис. 235;
- Дніпропетровській області — 1 тис. 190;
- Миколаївській області — 916.
Найменше за добу фіксували чотири повітряні тривоги, найбільше — 189. В середньому за добу було 47 повітряних тривог.
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