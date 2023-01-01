Ликвидация противокорабельной мины в Одесской области, скриншот видео

https://racurs.ua/n178419-na-odesschine-oblasti-likvidirovali-protivokorabelnuu-minu-pribivshuusya-k-pobereju-video.html

Ракурс

На Одещині успішно ліквідували чергову протикорабельну міну, яку прибило до узбережжя.

Про це сьогодні, 1 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ, де опубліковане відео знищення міни.

Зазначається, що міну виявили Сили оборони, небезпечну знахідку оперативно ліквідував підрозділ ВМС.

На опублікованому відео можна побачити, як військові готують міну до знищення, після чого її ліквідують шляхом контрольованого підриву.