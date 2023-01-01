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Ракурс
Ліквідація протикорабельної міни на Одещині, скріншот відео

На Одещині ліквідували протикорабельну міну, яку прибило до узбережжя (ВІДЕО)

1 січ 2023, 21:05
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На Одещині успішно ліквідували чергову протикорабельну міну, яку прибило до узбережжя.





Про це сьогодні, 1 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ, де опубліковане відео знищення міни.

Зазначається, що міну виявили Сили оборони, небезпечну знахідку оперативно ліквідував підрозділ ВМС.

На опублікованому відео можна побачити, як військові готують міну до знищення, після чого її ліквідують шляхом контрольованого підриву.

Джерело: Ракурс


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