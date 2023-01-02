Зеленский анонсировал поступление нового транша от ЕС. Фото: президент Украины

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Перший транш від Європейського Союзу з макрофінансової допомоги у 18 млрд євро надійде вже у цьому місяці.

ЄС у січні 2023 року надасть Україні перший транш макрофіну. Україна розраховує на ці кошти. Про це президент України Володимир Зеленськоий заявив після розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Також у цьому місяці повинні надійти перша партія енергоощадних ламп, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки.

За словами Зеленського, під час розмови вони скоординували кроки щодо саміту Україна — ЄС.

Відчуваємо підтримку та прямуємо до перемоги разом, — зазначив глава держави.

Нагадаємо, у грудні Україна отримала від Євросоюзу третій транш на суму 500 млн євро, виділений в межах виняткової макрофінансової допомоги розміром 5 млрд євро від ЄС. А загалом з початку російського вторгнення Європейський Союз виділив Україні 7,2 млрд євро.