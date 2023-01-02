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Зеленский анонсировал поступление нового транша от ЕС. Фото: президент Украины
Зеленский анонсировал поступление нового транша от ЕСhttps://racurs.ua/n178442-zelenskiy-anonsiroval-postuplenie-novogo-transha-ot-es.htmlРакурс
Перший транш від Європейського Союзу з макрофінансової допомоги у 18 млрд євро надійде вже у цьому місяці.
ЄС у січні 2023 року надасть Україні перший транш макрофіну. Україна розраховує на ці кошти. Про це президент України Володимир Зеленськоий заявив після розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн.
Також у цьому місяці повинні надійти перша партія енергоощадних ламп, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки.
За словами Зеленського, під час розмови вони скоординували кроки щодо саміту Україна — ЄС.
Відчуваємо підтримку та прямуємо до перемоги разом, — зазначив глава держави.
Нагадаємо, у грудні Україна отримала від Євросоюзу третій транш на суму 500 млн євро, виділений в межах виняткової макрофінансової допомоги розміром 5 млрд євро від ЄС. А загалом з початку російського вторгнення Європейський Союз виділив Україні 7,2 млрд євро.
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