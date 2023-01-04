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Данилов – Есть признаки того, что россия готовит обострение в феврале
Данилов — Есть признаки того, что россия готовит обострение в февралеhttps://racurs.ua/n178526-danilov-est-priznaki-togo-chto-rossiya-gotovit-obostrenie-v-fevrale.htmlРакурс
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що росія готує загострення в лютому.
Лютий для них буде вирішальний. Тому що дати для них важливі, річниця тощо. Вони розраховують на певне загострення, готуються. Є дуже багато маркерів. Зараз Козак (заступник голови Адміністрації президента росії — «Ракурс») активізувався, проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод, а ля Мінськ-3. Звичайно, ми на це не підемо. Багато є маркерів, які дають нам привід говорити про те, що у лютому вони можуть мати ще одну спробу, — сказав секретар РНБО 4 січня в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання, чи готує росія у лютому загострення.
Данілов також нагадав, що в лютому також буде відбуватися Мюнхенська безпекова конференція.
Секретар РНБО назвав в ефірі й чотири ключові умови, на яких буде заключений мир в Україні:
- Повернення усіх територій, починаючи від фіксації кордонів 1991 року;
- Покарання усіх винних у вбивствах ні в чому невинних людей;
- Контрибуція і всі відповідні виплати усім без виключення;
- Справжні гарантії безпеки для нашої країни.
Раніше «Ракурс» писав, що навесні 2023 року Україна планує великий контрнаступ, а бої в березні будуть найзапеклішими. Про це в інтерв’ю ABC News заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
Це звільнення територій та завдання остаточної поразки російській федерації. Це відбудеться по всій Україні — від Криму до Донбасу, — заявив Буданов, не вказавши жодних деталей.
Буданов заявив, що подальші атаки всередині росії відбуватимуться «все глибше і глибше», але не сказав про відповідальність України за це. Деталі обіцяє озвучити після закінчення війни.
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