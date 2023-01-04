Данілов - Є ознаки того, що росія готує загострення в лютому

https://racurs.ua/ua/n178526-danilov-ie-oznaky-togo-scho-rosiya-gotuie-zagostrennya-v-lutomu.html

Ракурс

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що росія готує загострення в лютому.

Лютий для них буде вирішальний. Тому що дати для них важливі, річниця тощо. Вони розраховують на певне загострення, готуються. Є дуже багато маркерів. Зараз Козак (заступник голови Адміністрації президента росії — «Ракурс») активізувався, проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод, а ля Мінськ-3. Звичайно, ми на це не підемо. Багато є маркерів, які дають нам привід говорити про те, що у лютому вони можуть мати ще одну спробу, — сказав секретар РНБО 4 січня в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання, чи готує росія у лютому загострення.

Данілов також нагадав, що в лютому також буде відбуватися Мюнхенська безпекова конференція.

Секретар РНБО назвав в ефірі й чотири ключові умови, на яких буде заключений мир в Україні:

Повернення усіх територій, починаючи від фіксації кордонів 1991 року; Покарання усіх винних у вбивствах ні в чому невинних людей; Контрибуція і всі відповідні виплати усім без виключення; Справжні гарантії безпеки для нашої країни.

Раніше «Ракурс» писав, що навесні 2023 року Україна планує великий контрнаступ, а бої в березні будуть найзапеклішими. Про це в інтерв’ю ABC News заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Це звільнення територій та завдання остаточної поразки російській федерації. Це відбудеться по всій Україні — від Криму до Донбасу, — заявив Буданов, не вказавши жодних деталей.

Буданов заявив, що подальші атаки всередині росії відбуватимуться «все глибше і глибше», але не сказав про відповідальність України за це. Деталі обіцяє озвучити після закінчення війни.