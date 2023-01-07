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Дрейфующие мины уничтожили возле Одесщины, скриншот видео
У берегов Одесщины уничтожили две дрейфующие мины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178609-u-beregov-odesschiny-unichtojili-dve-dreyfuuschie-miny-video.htmlРакурс
Українські військові знищили дві дрейфуючі протикорабельні міни, які були поміщені біля берегів Одещини.
Про це сьогодні, 7 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
Зазначається, що міни виявив спостережний пост Сил оборони України. Небезпечні предмети було оперативно знешкоджено спеціальною групою розмінування ВМС ЗСУ.
Нагадуємо, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати, — наголошують у ВМС. — У разі виявлення таких предметів — повідомте відповідні служби.
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