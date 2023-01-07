Українські військові знищили дві дрейфуючі протикорабельні міни, які були поміщені біля берегів Одещини.

Про це сьогодні, 7 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що міни виявив спостережний пост Сил оборони України. Небезпечні предмети було оперативно знешкоджено спеціальною групою розмінування ВМС ЗСУ.

Нагадуємо, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати, — наголошують у ВМС. — У разі виявлення таких предметів — повідомте відповідні служби.