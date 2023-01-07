Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дрейфующие мины уничтожили возле Одесщины, скриншот видео

У берегов Одесщины уничтожили две дрейфующие мины (ВИДЕО)

7 янв 2023, 17:22
999

Українські військові знищили дві дрейфуючі протикорабельні міни, які були поміщені біля берегів Одещини.





Про це сьогодні, 7 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що міни виявив спостережний пост Сил оборони України. Небезпечні предмети було оперативно знешкоджено спеціальною групою розмінування ВМС ЗСУ.

Нагадуємо, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати, — наголошують у ВМС. — У разі виявлення таких предметів — повідомте відповідні служби.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров