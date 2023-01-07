Дрейфуючі міни знищили біля Одещини, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n178609-bilya-beregiv-odeschyny-znyschyly-dvi-dreyfuuchi-miny-video.html

Ракурс

Українські військові знищили дві дрейфуючі протикорабельні міни, які були поміщені біля берегів Одещини.

Про це сьогодні, 7 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що міни виявив спостережний пост Сил оборони України. Небезпечні предмети було оперативно знешкоджено спеціальною групою розмінування ВМС ЗСУ.