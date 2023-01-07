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Ракурс
Дрейфуючі міни знищили біля Одещини, скріншот відео

Біля берегів Одещини знищили дві дрейфуючі міни (ВІДЕО)

7 січ 2023, 17:22
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Українські військові знищили дві дрейфуючі протикорабельні міни, які були поміщені біля берегів Одещини.





Про це сьогодні, 7 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що міни виявив спостережний пост Сил оборони України. Небезпечні предмети було оперативно знешкоджено спеціальною групою розмінування ВМС ЗСУ.

Нагадуємо, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати, — наголошують у ВМС. — У разі виявлення таких предметів — повідомте відповідні служби.

Джерело: Ракурс


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