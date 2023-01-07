Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Дрейфуючі міни знищили біля Одещини, скріншот відео
Біля берегів Одещини знищили дві дрейфуючі міни (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178609-bilya-beregiv-odeschyny-znyschyly-dvi-dreyfuuchi-miny-video.htmlРакурс
Українські військові знищили дві дрейфуючі протикорабельні міни, які були поміщені біля берегів Одещини.
Про це сьогодні, 7 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
Зазначається, що міни виявив спостережний пост Сил оборони України. Небезпечні предмети було оперативно знешкоджено спеціальною групою розмінування ВМС ЗСУ.
Нагадуємо, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати, — наголошують у ВМС. — У разі виявлення таких предметів — повідомте відповідні служби.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...