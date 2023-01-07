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Ракурс
Рашисты терпят значительные потери во время боев под Бахмутом, фото: ru-today

Всеянное телами оккупантов поле под Бахмутом показали в соцсетях (ФОТО)

7 янв 2023, 19:44
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У соцмережах поширюються кадри всіяного тілами рашистів поля в одній із найгарячіших точок протистояння російському вторгненню — біля міста Бахмута Донецької області.





Ймовірно, це ліквідовані бійці приватної російської військової компанії «Вагнер», котра бере активну участь у боях за місто.

У цих вагнерівців вже амністія. Пам’ятаємо, що ці перемоги даються дуже великою ціною, — прокоментував ці фотознімки у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

Поле під Бахмутом, усіяне трупами російських окупантів, фото: Андрій Цаплієнко

Нагадаємо, у Вашингтоні нещодавно назвали кількість росіян, які воюють проти України у складі ПВК «Вагнер».

Источник: Ракурс


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