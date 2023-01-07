Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти зазнають значних втрат під час боїв під Бахмутом, фото: ua-today

Всіяне тілами окупантів поле під Бахмутом показали у соцмережах (ФОТО)

7 січ 2023, 19:44
999

У соцмережах поширюються кадри всіяного тілами рашистів поля в одній із найгарячіших точок протистояння російському вторгненню — біля міста Бахмута Донецької області.





Ймовірно, це ліквідовані бійці приватної російської військової компанії «Вагнер», котра бере активну участь у боях за місто.

У цих вагнерівців вже амністія. Пам’ятаємо, що ці перемоги даються дуже великою ціною, — прокоментував ці фотознімки у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

Поле під Бахмутом, усіяне трупами російських окупантів, фото: Андрій Цаплієнко

Нагадаємо, у Вашингтоні нещодавно назвали кількість росіян, які воюють проти України у складі ПВК «Вагнер».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів