Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти зазнають значних втрат під час боїв під Бахмутом, фото: ua-today
Всіяне тілами окупантів поле під Бахмутом показали у соцмережах (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178613-vsiyane-tilamy-okupantiv-pole-pid-bahmutom-pokazaly-u-socmerejah-foto.htmlРакурс
У соцмережах поширюються кадри всіяного тілами рашистів поля в одній із найгарячіших точок протистояння російському вторгненню — біля міста Бахмута Донецької області.
Ймовірно, це ліквідовані бійці приватної російської військової компанії «Вагнер», котра бере активну участь у боях за місто.
У цих вагнерівців вже амністія. Пам’ятаємо, що ці перемоги даються дуже великою ціною, — прокоментував ці фотознімки у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, у Вашингтоні нещодавно назвали кількість росіян, які воюють проти України у складі ПВК «Вагнер».
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...