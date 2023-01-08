В Одесской области уничтожили еще одну противокорабельную мину, скриншот видео

https://racurs.ua/n178643-protivokorabelnuu-minu-unichtojili-na-odesschine-video.html

Ракурс

На Одещині виявили та знищили чергову протикорабельну міну, яку штормове море винесло на узбережжя.

Про це сьогодні, 8 січня, повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ, де також опубліковане відповідне відео.

Спеціальною групою розмінування Військово-морських сил Збройних сил України міну було знешкоджено на місці і переміщено до місця знищення, де було виконано контрольований підрив, — вказано в повідомленні.

У ВМС наголошують, що узбережжя і прибережні води залишаються досить небезпечною зоною через мінну загрозу, зокрема під час штормової погоди.