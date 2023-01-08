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Ракурс
На Одещині знищили ще одну протикорабельну міну, скріншот відео

Протикорабельну міну знищили на Одещині (ВІДЕО)

8 січ 2023, 18:50
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На Одещині виявили та знищили чергову протикорабельну міну, яку штормове море винесло на узбережжя.





Про це сьогодні, 8 січня, повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ, де також опубліковане відповідне відео.

Спеціальною групою розмінування Військово-морських сил Збройних сил України міну було знешкоджено на місці і переміщено до місця знищення, де було виконано контрольований підрив, — вказано в повідомленні.

У ВМС наголошують, що узбережжя і прибережні води залишаються досить небезпечною зоною через мінну загрозу, зокрема під час штормової погоди.

У випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте відповідні служби, — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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