Протикорабельну міну знищили на Одещині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178643-protykorabelnu-minu-znyschyly-na-odeschyni-video.htmlРакурс
На Одещині виявили та знищили чергову протикорабельну міну, яку штормове море винесло на узбережжя.
Про це сьогодні, 8 січня, повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ, де також опубліковане відповідне відео.
Спеціальною групою розмінування Військово-морських сил Збройних сил України міну було знешкоджено на місці і переміщено до місця знищення, де було виконано контрольований підрив, — вказано в повідомленні.
У ВМС наголошують, що узбережжя і прибережні води залишаються досить небезпечною зоною через мінну загрозу, зокрема під час штормової погоди.
У випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте відповідні служби, — наголошують у ВМС.