Рашисты массированно обстреляли газопроводы на Донетчине — Нафтогазhttps://racurs.ua/n178699-rashisty-massirovanno-obstrelyali-gazoprovody-na-donetchine-naftogaz.htmlРакурс
Російські загарбники перший тиждень 2023 року розпочали з масованих атак по наземних та підземних мережах у Донецькій області.
Про це йдеться у звіті «Нафтогазу» за період 3−9 січня, опублікованому на сайті компанії.
Обстрілами було пошкоджено газопроводи наземних і підземних мереж. Понад 200 метрів газопроводу було збито з пор, внаслідок чого відбулася його деформація, — вказано в повідомленні. — Але попри інтенсивні атаки ворога протягом тижня фахівцям області вдалося відновити газопостачання до майже 15 тисяч абонентів.
Зазначається, що в період з 2 по 9 січня «Донецькоблгаз» поновив доступ до блакитного палива понад 2,3 тис. абонентам приватного сектору, також газовики за тиждень під'єднали понад 8,5 тис. квартир.
Загалом відновлено газопостачання до 191 443 абонентів Донецької області у 79 населених пунктах, — зазначають у «Нафтогазі».