Рашисти інтенсивно обстрілюють газогони

https://racurs.ua/ua/n178699-rashysty-masovano-obstrilyaly-gazogony-na-donechchyni-naftogaz.html

Ракурс

Російські загарбники перший тиждень 2023 року розпочали з масованих атак по наземних та підземних мережах у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті «Нафтогазу» за період 3−9 січня, опублікованому на сайті компанії.

Обстрілами було пошкоджено газопроводи наземних і підземних мереж. Понад 200 метрів газопроводу було збито з пор, внаслідок чого відбулася його деформація, — вказано в повідомленні. — Але попри інтенсивні атаки ворога протягом тижня фахівцям області вдалося відновити газопостачання до майже 15 тисяч абонентів.

Зазначається, що в період з 2 по 9 січня «Донецькоблгаз» поновив доступ до блакитного палива понад 2,3 тис. абонентам приватного сектору, також газовики за тиждень під'єднали понад 8,5 тис. квартир.