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Рашисты обстреляли Никополь из БМП-2 — повреждены многоэтажки (ФОТО)https://racurs.ua/n178836-rashisty-obstrelyali-nikopol-iz-bmp-2-povrejdeny-mnogoetajki-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 13 січня, вранці обстріляли місто Нікополь Запорізької області з автоматичної гармати БМП-2. Також рашисти здійснили декілька пострілів зі ствольної артилерії ввечері.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Євген Євтушенко.
В результаті у місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, наслідки вечірньої атаки уточнюються. Люди не постраждали.
В межах території інших громад району день минув без ворожих атак та надзвичайних ситуацій.
Триває загроза артилерійського обстрілу. Тож прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін, — наголосив Євтушенко.
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