Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Євген Євтушенко

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Російські загарбники сьогодні, 13 січня, вранці обстріляли місто Нікополь Запорізької області з автоматичної гармати БМП-2. Також рашисти здійснили декілька пострілів зі ствольної артилерії ввечері.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Євген Євтушенко.

В результаті у місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, наслідки вечірньої атаки уточнюються. Люди не постраждали.

В межах території інших громад району день минув без ворожих атак та надзвичайних ситуацій.