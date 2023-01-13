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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Євген Євтушенко

Рашисти обстріляли Нікополь з БМП-2 — пошкоджені багатоповерхівки (ФОТО)

13 січ 2023, 22:57
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Російські загарбники сьогодні, 13 січня, вранці обстріляли місто Нікополь Запорізької області з автоматичної гармати БМП-2. Також рашисти здійснили декілька пострілів зі ствольної артилерії ввечері.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Євген Євтушенко.

В результаті у місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, наслідки вечірньої атаки уточнюються. Люди не постраждали.

В межах території інших громад району день минув без ворожих атак та надзвичайних ситуацій.

Триває загроза артилерійського обстрілу. Тож прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін, — наголосив Євтушенко.

Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Євген Євтушенко

Джерело: Ракурс


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