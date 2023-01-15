Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
россия готовит антиукраинскую информационную спецоперацию

россия готовит масштабный вброс антиукраинских фейковых новостей — ГУР

15 янв 2023, 10:33
999

росія планує здійснити комплексне та масштабне вкидання фейкових новин, спрямоване на підрив довіри до України. Ця інформаційно-психологічна операція здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів, ворог також намагатиметься використати в ній українських журналістів.





Про це сьогодні, 15 січня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

За оцінками воєнної розвідки України, спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України, — зазначають у ГУР.

Зазначається, що метою цієї російської спецоперації будуть:

  • зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів;
  • збір інформації про ЗСУ та військово-промисловий комплекс України.

Закликаємо журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю, — наголошують у ГУР.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров