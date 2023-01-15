росія готує антиукраїнську інформаційну спецоперацію

https://racurs.ua/ua/n178874-rosiya-gotuie-masshtabne-vkydannya-antyukrayinskyh-feykovyh-novyn-gur.html

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росія планує здійснити комплексне та масштабне вкидання фейкових новин, спрямоване на підрив довіри до України. Ця інформаційно-психологічна операція здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів, ворог також намагатиметься використати в ній українських журналістів.

Про це сьогодні, 15 січня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

За оцінками воєнної розвідки України, спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України, — зазначають у ГУР.

Зазначається, що метою цієї російської спецоперації будуть:

зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів;

збір інформації про ЗСУ та військово-промисловий комплекс України.