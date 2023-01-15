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Ракурс
Момент уничтожения российского беспилотника, скриншот видео

5 российских дронов-камикадзе «Ланцет» уничтожили украинские военные (ВИДЕО)

15 янв 2023, 12:45
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Українські військові з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили п’ять російських дронів-камікадзе «Ланцет».





Відео знищення одного з таких безпілотників сьогодні, 15 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Зазначається, що за ворог планував завдати «ланцетами» удари по позиціях українських захисників.

«Проте ця його спроба „розлетілася“ на друзки, як і безпілотники», — наголошується в описі відео.

Де і коли саме була зняте це відео, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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